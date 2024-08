Moradores do Morro do Amaral viram atores em filme gravado no próprio bairro Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 16/08/2024 - 20h21 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h31 ) ‌



Iniciamos o programa com uma emocionante ação que está movimentando o bairro Morro do Amaral, em Joinville. Um curta-metragem foi gravado com o cenário do bairro e, mais surpreendente ainda, os próprios moradores foram os protagonistas do filme. Esta iniciativa visa dar visibilidade ao Morro do Amaral e valorizar a vida e as histórias dos que vivem ali. Confira todos os detalhes na nossa reportagem e veja como a comunidade local está brilhando nas telas!

