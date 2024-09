Moradores do Complexo da Maré relatam manhã de tiroteios no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/09/2024 - 20h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h18 ) ‌



Moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, enfrentaram um tiroteio e uma operação nas comunidades da região. A operação ocorre em pelo menos seis das comunidades do complexo. Relatos indicam troca de tiros entre policiais. Até o momento não há registro de pessoas baleadas. A ação é direcionada contra a facção criminosa que atua na comunidade.

‌



