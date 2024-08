Moradores do bairro do Jóquei, em Campos, querem melhorias na sinalização Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 05/08/2024 - 09h41 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h47 ) ‌



Moradores do Jóquei Clube, em Campos, pedem providências ao poder público para ajudar a reduzir os acidentes de trânsito no bairro. Recentemente, uma adolescente de 12 anos foi mais uma vítima da imprudência no local.

