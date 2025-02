Moradores denunciam que obra da Sabesp provoca falta de água na zona sul de SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/02/2025 - 12h59 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h03 ) twitter

Moradores da zona sul de São Paulo estão sem água há dias e não podem realizar atividades básicas como banho e lavar roupas. Uma das prejudicadas relatou que a água retorna em horários específicos, mas com pressão tão baixa que não é possível armazená-la adequadamente. A Sabesp justificou a situação com obras de limpeza em adutoras, pediu desculpas pelos transtornos e prometeu melhorias futuras. Enquanto isso, os moradores seguem insatisfeitos e buscando soluções para as dificuldades enfrentadas no cotidiano.

