Moradores denunciam postes de madeira com risco de queda em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 22/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Postes de madeira, com risco de queda, são um tormento para moradores de Belo Horizonte e região metropolitana. Eles denunciam que já acionaram os municípios e a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), mas nada foi feito. A companhia garantiu que a medida em que os postes de madeira no estado vão perdendo a vida útil, ou são danificados por terceiros, vão sendo substituídos por estruturas de concreto. Segundo a empresa, a avaliação é feita rotineiramente e que nos endereços citados na reportagem, não há postes de madeira instalados por ela. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.