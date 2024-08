Moradores de Vinhedo (SP) prestam homenagens às vítimas do avião que caiu Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 12/08/2024 - 11h13 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h36 ) ‌



Os moradores do condomínio onde um avião caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, tentam lidar com as consequências do acidente. Vídeos de drones foram gravados minutos após a explosão. Uma mulher foi vista ajoelhada em frente aos vasos de flores que ela trouxe junto com uma idosa para deixar na entrada da Associação dos Moradores em Vinhedo. Na carta anexada às flores, elas agradeceram à tripulação mencionando os nomes dos profissionais envolvidos no voo.

