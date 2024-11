Moradores de Uberlândia sofrem com esgoto a céu aberto e pedem solução | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/10/2024 - 15h14 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h52 ) twitter

Moradores do bairro Nova Uberlândia estão enfrentando uma situação preocupante devido a um esgoto a céu aberto que, desde quarta-feira, tem impactado diretamente a rotina e a saúde da comunidade. A água contaminada e o mau cheiro constante são uma ameaça à qualidade de vida, gerando riscos para a saúde pública e transtornos diários para quem reside na região. A população expressa preocupação com a demora na resolução do problema e com o agravamento dos efeitos, que incluem infestação de insetos e dificuldades de locomoção.

Além do desconforto, os moradores relatam o aumento de problemas respiratórios e o receio de contaminações, pedindo ações rápidas das autoridades para resolver a questão do esgoto, que se tornou um perigo constante no cotidiano da comunidade.

