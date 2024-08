Moradores de uberlândia passam dois dias sem água devido a rompimento na rede | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/07/2024 - 14h10 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h58 ) ‌



Moradores do bairro Morumbi, em Uberlândia, enfrentaram um fim de semana sem água devido a um rompimento na rede de abastecimento do DMAE. A situação, que se iniciou na sexta-feira com o início dos trabalhos de manutenção emergencial na Rua Engenho com Benzedor, se prolongou até o final da manhã de domingo, quando os reparos foram finalizados.

A interrupção no fornecimento de água causou diversos transtornos aos moradores da região, que ficaram sem água para consumo, higiene e outras atividades cotidianas. A falta de água também afetou estabelecimentos comerciais e serviços na região.

Mesmo com a conclusão dos reparos, alguns imóveis ainda podem apresentar falta de água ou baixa pressão, já que a normalização total do abastecimento está prevista apenas para a madrugada desta segunda-feira. O DMAE orienta a população a utilizar a água de forma consciente até que o sistema seja totalmente restabelecido.

