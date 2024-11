Moradores de São Miguel do Oeste podem ficar sem água para limpeza da barragem Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 11/11/2024 - 08h28 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h28 ) twitter

Moradores de São Miguel do Oeste devem se preparar para possíveis interrupções no abastecimento de água entre esta segunda, 11 de novembro e a terça-feira, 12 de novembro. A CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) realizará a limpeza da barragem de captação do Rio Cambuim, um procedimento essencial para manter o bom funcionamento da estrutura. Os trabalhos começam às 8h desta segunda-feira (11) e a previsão é que o abastecimento volte ao normal apenas na quarta-feira (13). A companhia recomenda que os moradores economizem água durante este período para reduzir os impactos da suspensão temporária no fornecimento.

