Moradores de São José enfrentam dificuldades na nova rotatória de Barreiros 29/10/2024 - 09h42 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h20 )

Moradores do bairro Barreiros, em São José, estão enfrentando dificuldades para transitar pela nova rotatória que foi recentemente liberada. A repórter Karina Koppe foi até o local para verificar a situação do trânsito e ouvir as reclamações dos cidadãos. Muitos se relacionam com confusão nas manobras de motoristas e insegurança nas vias, o que levanta preocupações sobre a eficácia da obra. Acompanhe esta matéria para entender como as mudanças estão impactando o cotidiano dos moradores e quais soluções estão sendo propostas pelas autoridades.

