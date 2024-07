Moradores de Monte Alegre, em Cabo Frio, estão indignados com o abandono do bairro Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 17/07/2024 - 16h39 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h28 ) ‌



Em Cabo Frio, moradores do bairro Monte Alegre 2 reivindicam melhorias no local e cobram atenção do poder público. Além da falta de infraestrutura, não circulam linhas de ônibus para atender a comunidade, não tem unidade de saúde e falta saneamento básico.

