Moradores de Itapema enfrentam fumaça de queimadas na Amazônia
09/09/2024 - 07h49 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h18 )



No domingo, 08 de setembro , turistas e moradores de Itapema foram surpreendidos por uma intensa fumaça que tomou conta da cidade. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre a origem dessa fumaça, que está ligada às queimadas que ocorrem na Amazônia. A repórter Greici Siezemel está ao vivo com mais informações sobre o fenômeno e como ele está afetando a região. Enquanto isso, bombeiros de Santa Catarina continuam atuando no Pantanal no combate a incêndios, em um esforço para conter a devastação ambiental que afeta diversas partes do Brasil.

