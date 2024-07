Moradores de Campos sofrem com descarte irregular de resíduos em terrenos Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 22/07/2024 - 15h30 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h29 ) ‌



Somente no primeiro semestre deste ano, as notificações de terrenos abandonados, aumentou cerca de 11%. O número já ultrapassou o registro de todas as advertências de 2023. Moradores de vários bairros da cidade sofrem com o descarte irregular de resíduos.

