Moradores de bairro na zona leste de São Paulo mudam rotina para fugir de crimes constantes

Moradores do bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo, na zona leste de São Paulo, enfrentam um preocupante aumento de roubos. Nos últimos dois meses, 13 ocorrências foram registradas, incluindo assaltos violentos e em plena luz do dia. Criminosos em motos e carros abordam as vítimas em suas casas, muitas vezes armados, levando veículos e outros pertences. "Meus netos não podem brincar mais na rua por falta de segurança", lamenta uma moradora. A insegurança tem alterado a rotina dos moradores, que clamam por mais policiamento. A Secretaria de Segurança Pública está investigando os casos e busca capturar os responsáveis.

