Moradores de bairro da zona sul de SP criam grupo de mensagens para prevenir ações de criminosos

Moradores do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, criaram um grupo no WhatsApp para compartilhar informações sobre crimes. Nele, eles enviam alertas sobre assaltos e invasões em tempo real. Com mais de cem membros, os relatos incluem ações armadas e situações perigosas nas ruas. Os residentes também investiram em câmeras de monitoramento. Apesar das iniciativas comunitárias, os moradores solicitam maior policiamento na região à Secretaria de Segurança Pública.

