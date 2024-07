Moradores de alguns bairros de Uberlândia saíram de casa após sentirem tremor da terra Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/07/2024 - 16h48 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h49 ) ‌



Os impactos do terremoto no Chile, de categoria 7.4, foram sentidos em Uberlândia na madrugada desta sexta-feira (19). De acordo com a Defesa Civil, moradores de um prédio no bairro Tibery chegaram a evacuar o condomínio após sentirem os tremores.

Outros residenciais em bairros como Santa Mônica e Segismundo Pereira também sentiram tremores por cerca de três minutos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.