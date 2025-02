Moradores da Zona Oeste de São Paulo sofrem com altas temperaturas e falta d'água Aclr|Do canal Record News no YouTube 17/02/2025 - 17h02 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h36 ) twitter

A cidade de São Paulo está batendo recordes de calor, mas alguns moradores na Zona Oeste estão sem água. Os moradores relatam que o abastecimento já era interrompido há um ano, mas somente durante à noite e a madrugada. Só que há dois meses, desde dezembro do ano passado, o abastecimento está sendo interrompido em vários momentos do dia. A Sabesp informou que o abastecimento segue normal, mas o alto consumo, devido ao calor, pode causar interrupções. A empresa disse ainda que está investindo em infraestrutura, com cinco obras previstas até março.

