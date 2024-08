Moradores da Prainha, em Arraial do Cabo, reclamam das péssimas condições do bairro Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 30/07/2024 - 16h00 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h47 ) ‌



Em Arraial do Cabo, moradores do bairro Prainha reclamam das péssimas condições do local. Na região onde tem uma das principais praias da cidade, ruas estão com calçadas quebradas, falta acessibilidade pra quem é cadeirante e um parque público abandonado.

