Moradores ajudam a libertar trabalhadores sequestrados em São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 15/08/2024 - 13h35 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um caminhoneiro e seu ajudante foram sequestrados na zona leste de São Paulo. O incidente ocorreu enquanto eles realizavam entregas de portas e janelas. Criminosos armados abordaram o veículo, forçando as vítimas a entrarem no baú do caminhão. Durante a fuga dos assaltantes, o caminhão colidiu com veículos estacionados. Os reféns foram libertados por moradores da região onde o crime aconteceu após os criminosos abandonarem o caminhão preso em uma valeta. Os moradores ouviram barulhos do acidente e se aproximaram para verificar a situação. As vítimas não sofreram ferimentos.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.