Moradores agridem suspeito de assalto no bairro Laranjeiras | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/11/2024 - 09h01 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi agredido na Avenida Continental, no bairro Laranjeiras, após uma tentativa de assalto a uma lanchonete. Segundo moradores, o incidente ocorreu no último final de semana, mas as imagens da câmera de segurança só foram divulgadas ontem. As gravações mostram o momento em que o suspeito, vestido com uma camisa de listras pretas e amarelas, é atacado por várias pessoas na rua.

No vídeo, é possível ver um rapaz correndo do outro lado da via e desferindo um soco no homem. Além disso, uma mulher arremessa um objeto em sua direção. A situação se intensifica com um carro branco que tenta atropelar o suposto criminoso, enquanto pelo menos cinco pessoas avançam sobre ele, que tenta se desvencilhar da agressão. As agressões, que incluem socos e chutes, duram cerca de três minutos, com o homem permanecendo deitado no meio da rua durante a confusão.

Moradores da região afirmam que o homem já teria praticado outros furtos nas proximidades. A Polícia Militar foi acionada, e estamos aguardando um posicionamento sobre a ocorrência e se houve alguma intervenção por parte das autoridades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=wpfwot5Sg7g

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=phMwo8Ca4VA

👉 https://www.youtube.com/watch?v=TIpuYPl8Rzs

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.