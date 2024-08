Moradora relata reação após queda do avião em Vinhedo, no interior de SP Aclr|Do canal Record News no YouTube 09/08/2024 - 20h35 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h18 ) ‌



Conversamos com Juliana Nassar, moradora próxima de onde aconteceu o acidente de avião no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo, às 13h28, desta sexta-feira (9). A aeronave é da companhia VOEPASS, antiga Passaredo, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50.

