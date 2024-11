Morador provoca cratera em rua com obra irregular e coloca população em risco em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 22/11/2024 - 17h16 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h32 ) twitter

Uma obra iniciada por um morador causou danos às casas vizinhas, à calçada e a parte de uma rua no bairro Ribeiro de Abreu, na região nordeste de Belo Horizonte. Com o problema sem solução há mais de uma semana, a população teme que a situação se agrave devido à possibilidade de chuvas nos próximos dias. De acordo com os residentes, o buraco foi aberto por um vizinho que tinha a intenção de fazer uma ligação de esgoto. No entanto, com as chuvas, a abertura, que tem cerca de três metros de profundidade, aumentou. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

