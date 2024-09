Morador é baleado em sua casa e um dos suspeitos é preso em Patos de Minas | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/09/2024 - 08h25 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem suspeito de tentativa de homicídio foi preso nesta quarta-feira em Patos de Minas. O crime aconteceu no distrito de Pântano, em Coromandel, e envolveu quatro indivíduos que fugiram em duas motos. A polícia foi acionada após moradores relatarem que um homem havia sido baleado. Durante uma operação de cerco, uma das motos foi interceptada na Ponte do Arco, no bairro Nossa Senhora Aparecida, onde o suspeito foi detido.

A vítima, atingida por tiros no ombro e na perna esquerda, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para um hospital em Uberlândia, sem risco de morte. Segundo o relato da esposa da vítima, os quatro criminosos, que eram conhecidos do casal, bateram no portão da residência pedindo água, e, ao atender o pedido, a vítima foi baleada. O grupo fugiu logo em seguida.

Apesar de temer represálias por parte dos criminosos, a esposa identificou os suspeitos e mencionou que eles possivelmente fazem parte de uma facção criminosa. As buscas continuam para localizar os outros três envolvidos, que conseguiram escapar durante a operação.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=-JOb-BFhtXA

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=hr9cEqyr23s

👉 https://www.youtube.com/watch?v=6RGa9wORdEQ

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #patosdeminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.