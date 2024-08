Morador de rua é assassinado a facadas e pede ajuda em posto de combustíveis em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 08h48 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h48 ) ‌



A Polícia Militar investiga o homicídio de um homem de 38 anos, esfaqueado no bairro Santa Mônica, em Uberlândia. A vítima, que vivia em situação de rua, chegou a um posto de combustíveis próximo à Avenida João Naves de Ávila, pedindo ajuda a um frentista após ser atingida com facadas no peito. Poucos minutos após o pedido de socorro, o homem perdeu as forças e caiu, falecendo antes da chegada das equipes de emergência.

Testemunhas relataram que a vítima entrou correndo no pátio do posto, gritando por ajuda, e ainda conseguiu sentar-se em uma cadeira, levantando a camisa para mostrar o ferimento. Apesar das buscas, a polícia ainda não identificou os responsáveis pelo crime. A área foi isolada para a perícia, e a polícia continua buscando informações e testemunhas que possam ajudar a solucionar o caso.

