Morador de Chapecó incendeia a própria casa e atinge vizinhos durante desfile de 7 de Setembro
09/09/2024 - 09h26 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h20 )



Durante os desfiles cívicos do 7 de Setembro em Chapecó, uma ocorrência grave interrompeu as celebrações. Um homem ateou fogo na própria casa após agredir sua esposa, resultando em um incêndio que afetou também os vizinhos. Equipes de segurança presentes no desfile tiveram que entrar nas casas em chamas para retirar as pessoas e garantir a segurança dos moradores. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e as vítimas passaram por avaliação médica na Unidade de Pronto Atendimento devido à inalação de fumaça. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O suspeito, que foi preso em flagrante, tinha um mandado de prisão em aberto.

