Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

MONTANDO LOOKS COM PIJAMAS | TICI PINHEIRO

Hola que tal? Oi, gente! No vídeo de hoje eu mostro alguns modelitos da minha nova coleção de pijamas junto a Outlet Lingerie (@outletlingerie). Com a ajuda da minha stylist maravilhosa Tamara (@tamaraguzman), transformamos esses pijamas em peças para sair, agregando apenas casacos, sapatos ou acessórios ao look. Tudo fica bem prático para aqueles dias em que você perde a hora porque dormiu demais e precisa cumprir algum compromisso.

Não esqueçam de curtir e comentar o que acharam dos looks que nós criamos, que eu quero saber de tudo. E ativem o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Bjsssss!

#TiciPinheiro #Pijama #DicaDeLook

