Monitoramento com câmeras será ampliado, mas já contribui para segurança pública, em Macaé

Em Macaé, apesar de ainda estar na fase inicial de implantação, o sistema de monitoramento com câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana já contribui para a segurança pública e análise de acidentes de trânsito. Inclusive as imagens ajudaram as polícias Civil e Militar a prender dois criminosos envolvidos num roubo mediante sequestro.

