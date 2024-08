Money Week: maior evento de investimentos do país acontece nesta quinta-feira em Balneário Camboriú Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/08/2024 - 11h33 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h52 ) ‌



Nesta quinta-feira (01) , Balneário Camboriú receberá a décima edição do Money Week, um dos maiores eventos financeiros do país, que contará com a participação de mais de 3 mil pessoas. O evento é uma oportunidade única para profissionais do setor de investimentos e interessados em finanças se atualizarem sobre as últimas tendências e estratégias. O repórter Juliana Senne estará ao vivo para relatar as expectativas para este grande encontro e como ele está movimentando o setor de investimentos na cidade.

