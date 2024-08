Money Week: Balneário Camboriú sedia um dos maiores eventos financeiros do Brasil Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/08/2024 - 15h55 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h30 ) ‌



Começa nesta sexta-feira (02) em Balneário Camboriú um dos maiores eventos financeiros do Brasil, a Money Week. O evento acontece no ExpoCentro e promete movimentar o setor com uma série de palestras, workshops e networking entre especialistas e investidores. A repórter Juliana Senne traz todas as informações sobre a movimentação e o clima no evento.

