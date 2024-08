Momento da queda do avião em Vinhedo, interior de São Paulo. 📲 #RecordNews Aclr|Do canal Record News no YouTube 09/08/2024 - 14h51 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h17 ) ‌



Vídeo registrado por moradores na cidade mostra o momento da queda do avião que seguia de Cascavel, no Paraná, até Guarulhos, em São Paulo. O avião tem capacidade para 68 passageiros e caiu no bairro de Capela, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a queda ocorreu às 13h25 na rua Edueta, na altura do número 2.500. O local é próximo da rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Sete equipes estão empenhadas no resgate.

