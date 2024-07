Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Um grave acidente na BR-280 chamou a atenção do estado, quando um motorista em fuga colidiu com uma viatura da PRF que fazia bloqueio na rodovia. A Tribuna do Povo traz imagens impactantes e detalhes exclusivos desta ocorrência, que resultou na tragédia da morte do condutor. Acompanhe para entender mais sobre este incidente envolvendo fuga e confronto com autoridades.

