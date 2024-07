Moisés abre o Mar Vermelho para a passagem do povo hebreu - 'Os Dez Mandamentos'

Aclr |Do canal RECORD EUROPA no YouTube

Moisés abre o Mar Vermelho para a passagem do povo hebreu - 'Os Dez Mandamentos'

Moisés ouve de Deus: "Levante o cajado e estenda a mão sobre o mar". O Mar Vermelho se abre para a passagem do povo hebreu, perseguido pelo exército de Ramsés. Maravilhados, os hebreus marcham e se afastam dos soldados, que saem em disparada. Deus pede a Moisés que estenda novamente a mão sobre o mar. Nesse momento, o mar se fecha, e as águas cobrem soldados e cavalos, que se afogam. De longe, Ramsés observa a força do poder divino e se desespera. Assista!

