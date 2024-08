Moda e Festa: Camino de Flores Promete Um Evento Imperdível em 27 de Setembro Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 23/08/2024 - 17h04 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h28 ) ‌



No dia 27 de setembro, todos os caminhos levam ao Camino de Flores - O Despertar, um evento de moda excepcional produzido pela renomada Mari Olivier. Prepare-se para uma festa badalada com uma combinação irresistível de música eletrônica, coquetel open food e open bar. O destaque da noite será o desfile com grandes marcas, sob a curadoria de Mari Olivier, consultora de imagem e visagista com mais de uma década de experiência.

