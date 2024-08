Mobília solidária: projeto ajuda empresários atingidos pela enchente Aclr|Do canal Record RS no YouTube 31/07/2024 - 10h05 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h23 ) ‌



Um projeto da Fecomércio do Rio Grande do Sul está dando apoio aos empresários do estado, impactados pela enchente. Através de uma plataforma on-line, doadores podem cadastrar itens para oferecer e as empresas que necessitam, selecionam o que desejam. É a mobília solidária.

