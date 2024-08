Moacyr Franco: Um artista que encanta gerações com seu talento inesquecível Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 29/08/2024 - 22h26 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h25 ) ‌



Moacyr Franco é um ícone da música e da televisão brasileira, cuja carreira atravessa gerações. Cantor, compositor, ator, humorista e apresentador, Moacyr cativou o público com sua versatilidade e carisma. Com sucessos que marcaram a história da música, teatro, cinema e TV, ele continua surpreendendo e encantando os fãs de todas as idades. Conheça mais sobre a trajetória multifacetada deste artista querido, que se mantém relevante e vibrante ao longo das décadas.

