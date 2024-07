MITOS E VERDADES SOBRE ESCOVAÇÃO INFANTIL | TICI PINHEIRO

Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

Hola que tal? Oi, gente! No vídeo de hoje vou levar vocês comigo para acompanhar a consulta da Manuzinha no Dentista, e tirar varias duvidas sobre a escovação dos pequenos com a Dra. Ericka.

Me contem nos comentários qual a rotina de escovação de vocês e de quanto em quanto tempo levam as crianças no dentista. Não esqueçam de curtir o vídeo e acionar o sininho para receberem as notificações das novidades. Beijosssss!

#TiciPinheiro #Vlog #Dentista

