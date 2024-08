Mistérios da Mente Humana: Saiba como lidar com pessoas que têm o déficit de atenção Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/08/2024 - 09h51 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h30 ) ‌



Você tem o costume de julgar as pessoas por elas não serem da maneira que você gostaria? Saiba que muitas vezes a pessoa pode sofrer com o déficit de atenção. O psiquiatra Isaac Efraim explica que tipo de transtorno é esse e como se deve lidar com ele.

‌



