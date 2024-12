Mistérios da Mente Humana: Psiquiatra explica a importância de ser honesto com si mesmo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/12/2024 - 10h14 (Atualizado em 08/12/2024 - 01h30 ) twitter

Ser honesto com si mesmo é o grande segredo para se sentir melhor e ser mais feliz. Essa é a dica de hoje do psiquiatra Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.

