Mistérios da Mente Humana: Pais não são responsáveis pelo fracasso dos filhos

No quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim aborda a questão frequente de filhos culparem os pais por suas dificuldades na vida. Efraim destaca que a ideia de que os pais são responsáveis por suprir todas as carências emocionais não corresponde à realidade. Ele enfatiza que cada indivíduo deve assumir suas responsabilidades e parar de atribuir às figuras parentais a causa de seus sofrimentos. O especialista ressalta a importância de os pais também se libertarem do sentimento de culpa e focarem em fazer o melhor possível, enquanto cada um cuida da própria vida.

