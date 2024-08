Mistérios da Mente Humana: Cérebro pode iludir e enganar, revela especialista Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/08/2024 - 11h42 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h25 ) ‌



O cérebro das pessoas é descrito como uma voz interna que constantemente fala sobre obrigações e dúvidas pelo especialista Isaac Efraim, no quadro Mistérios da Mente Humana de hoje (10). Estima-se que as pessoas passam 80% do tempo focadas na mente e apenas 20% na realidade. A mente busca poder para transformar o mundo de acordo com suas vontades. Essa pressão gera ansiedade nas pessoas em busca de perfeição e excelência. Quando essa cobrança se intensifica, surgem sentimentos de incapacidade e culpa.

