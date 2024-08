Mistério: na mesma semana, dois professores são assassinados em circunstâncias misteriosas Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 25/08/2024 - 21h32 (Atualizado em 26/08/2024 - 01h41 ) ‌



O assassinato de dois professores - um no interior do Paraná, e outro no interior de São Paulo - marcaram a semana não só pela semelhança na ocupação das vítimas e no curto espaço de tempo entre os crimes, mas também por ambos se tratarem de casos cercados de mistério. O que há por trás desses crimes, e qual a motivação que levou os culpados a tirarem a vida de Diego Callegario, 33, e Michel Herdeiro, 51?

‌



