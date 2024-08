Mistério: na mesma semana, dois professores foram assassinados em circunstâncias misteriosas Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 26/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h18 ) ‌



O assassinato de dois professores - um no interior do Paraná, e outro no interior de São Paulo - marcaram a semana não só pela semelhança na ocupação das vítimas e no curto espaço de tempo entre os crimes, mas também por ambos se tratarem de casos cercados de mistério. O que há por detrás desses crimes, e qual será o motivo que levou os culpados a tirarem a vida de Diego Callegario, 33 anos, e Michel Herdeiro, 51?

