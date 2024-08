Mistério em SP: mulher é encontrada morta enrolada num cobertor no quintal da própria casa Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 13/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h50 ) ‌



Andreza, de 35 anos, foi encontrada morta enrolada num cobertor no quintal da própria casa em Tatuí, no interior de São Paulo. O local não tinha sinais de arrombamento e nada foi levado. A mãe de Andreza suspeita que o crime tenha sido cometido por alguém que a conhecia e tinha a confiança da manicure. Dona Erminda ainda revela que, dias antes, Andreza teria ido ao cinema com um homem que seria policia, e que a filha tinha recebido uma chamada da esposa desse homem, pedindo que ela se afastasse dele.

