Mistério em Joinville: caminhoneiro e carga desaparecem 30/07/2024 - 14h57 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h34 )



Um mistério que intrigou a região Norte do estado ganhou um novo desenvolvimento: um caminhoneiro desapareceu junto com a carga do veículo, gerando grande preocupação. A novidade é que ele foi encontrado na casa do próprio filho. Acompanhe agora na Tribuna do Povo todos os detalhes dessa história, desde o desaparecimento até o reaparecimento do caminhoneiro e o impacto desse evento para a investigação em andamento. Fique por dentro das informações mais recentes e entenda o desenrolar desse caso intrigante.

