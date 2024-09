'Mistério do Domingo': Suspeito de esconder corpo de adolescente é solto após pagar a fiança Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 07/09/2024 - 08h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h08 ) ‌



Uma adolescente de 16 anos desaparece sem deixar nenhuma pista. Oito meses depois, o corpo é encontrado enterrado numa quinta. O suspeito do crime chegou a ser preso por ocultação de cadáver, mas foi solto após pagar fiança. Agora, a família quer saber: como ela morreu? O que aconteceu? Por que o principal suspeito foi solto? Veja agora no 'Mistério do Domingo'.

#recordeuropa #domingoespetacular #mistériodedomingo

