Mistério do Domingo: Fortuna de mais de R$ 1 milhão é encontrada em porta-malas em São Luís (MA)
05/08/2024 - 00h26 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h04 )



Um carro é abandonado em um bairro nobre de São Luís, no Maranhão. Chamada pelos vizinhos, a polícia encontra mais de R$ 1 milhão no porta-malas. imagens de circuitos de segurança mostram que o veículo foi deixado no local por pessoas ligadas ao prefeito da cidade. Qual seria o destino desse dinheiro? Por que abandonaram o carro? Esse é o Mistério do Domingo.

