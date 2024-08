Miss São Paulo é alvo de racismo nas redes sociais Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/07/2024 - 12h15 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h45 ) ‌



A recém-eleita miss São Paulo foi alvo de ataques racistas nas redes sociais. Milla Vieira, de 33 anos, representou São Bernardo do Campo no concurso que elege a mulher mais bonita do estado. Depois ser coroada rainha, Milla foi alvo de diversos ataques racistas nas redes. A miss diz não ter se abalado e agradeceu o apoio recebido. Em nota, a organização do evento informou que vai procurar a Justiça para punir os racistas e que tem orgulho da nova rainha da beleza de São Paulo.

