Miriam Abe: atualização sobre o caso da floricultora assassinada 17/10/2024 - 14h58 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h49 )

No programa Tribuna do Povo, acompanhamos os desdobramentos do caso da empresária Miriam Abe, que foi tragicamente assassinada em 2022. Dona de uma floricultura em Garuva, Miriam teve seu caso marcado pela condenação de um casal responsável pelo crime. No entanto, a mulher envolvida na ocorrência estava foragida. Recentemente, novas informações surgiram, trazendo à tona a localização da suspeita. Lincoln Pradal traz todos os detalhes e atualizações sobre esse caso que ainda repercute na comunidade.

