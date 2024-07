Ministério Público tenta impedir o fechamento do Hospital Psiquiátrico de Custódia, na capital

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

O Ministério Público de Santa Catarina solicitou à Justiça uma liminar para evitar o fechamento do Hospital Psiquiátrico de Custódia, em Florianópolis. A ação foi motivada por uma reunião na ALESC que discutiu o futuro da instituição, crucial para o atendimento psiquiátrico de custódia na região. O repórter Paulo Mueller traz as informações ao vivo sobre essa importante medida e o impacto do possível fechamento do hospital.

