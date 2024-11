Ministério Público investiga possíveis irregularidades em casa noturna onde homem foi assasinado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/10/2024 - 07h40 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h03 ) twitter

O Ministério Público abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades na segurança da casa noturna onde um homem foi assassinado no início do mês em Florianópolis. O repórter Arliss Amaro traz atualizações ao vivo sobre o caso, que tem gerado questionamentos sobre as condições de segurança do local. As autoridades seguem apurando se ocorreram falhas que podem ter contribuído para o crime.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.